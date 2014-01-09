Медведчук выиграл суд у Забужко: ущерб оценен в 25 копеек

В среду, 8 января, Печерский райсуд Киева удовлетворил иск главы "Украинского выбора" Виктора Медведчука к писательнице Оксане Забужко о возмещении морального ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба движения "Украинский выбор".

Месяц назад Медведчук подал в суд на Забужко за распространение недостоверной, по его мнению, оскорбительной и лживой информации. В интервью Радио Свобода писательница обвинила Медведчука в причастности к провокациям против Евромайдана 30 ноября – 1 декабря.

Сообщается, что ввиду "моральной незначительности ответчицы и сомнительности её интеллектуальной адекватности", сумму компенсации Медведчук назначил всего в 25 копеек.

В "Украинском выборе" напомнили, что раньше Медведчук выиграл суд у лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка, который должен выплатить Медведчуку моральную компенсацию в размере 1 гривны.

Напомним, ранее внефракционный нардеп Инна Богословская, комментируя разгон Евромайдана 30 ноября, заявила, что авторами схемы территориального раздела Украины являются, кроме Медведчука, президент России Владимир Путин и секретарь СНБО Андрей Клюев.