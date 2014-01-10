Сегодня суд рассмотрит дело Власенко по обвинению в избиении Окунской

Сегодня, 10 января, в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание по делу Сергея Власенко, защитника экс-премьера Юлии Тимошенко, которого обвиняют в применении физической силы против его бывшей жены Натальи Окунской в 2008 и 2011 годах.

Дело было перенесено в связи с допуском его адвоката Анны Боряк по решению коллегии судей под председательством судьи Карабаня, сообщает УНН.

Как ранее писал "Главред", Сергей Власенко, после того как Печерский райсуд Киева 3 января перенес рассмотрение его на 10 января, заявил, что приговор ему уже написан.

Он также заявил, что трое судей, которые будут рассматривать его дело, "подконтрольны Администрации Президента, и потому суд будет слушать дело в худших традициях дел Тимошенко, дел Луценко. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко".

"Мое дело не имеет ничего общего с криминалом. Я нахожусь здесь лишь потому, что я являюсь защитником Тимошенко, и все - других причин нет", - отметил Власенко.