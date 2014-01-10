Оппозиция отвергла ультиматум о едином кандидате в президенты: это попытка разложить Майдан

Требование общественного совета "Майдана" о выдвижении единого кандидата от оппозиции на президентских выборах является инициативой Администрации Президента.

Об этом в эфире "Громадського ТВ" заявил нардеп от ВО "Батькивщина" Олег Медуница, сообщает "Украинская правда".

"Я абсолютно убежден в том, что там (в ОМС - Ред.) "уши растут" с Банковой. Это такая попытка разложить Майдан изнутри. Таким образом был разложен налоговый Майдан", - рассказал нардеп.

"Это такой способ, когда власть видит, что она силовым способом не может разогнать Майдан, и пытается создать внутри проблему", - добавил он.

По мнению оппозиционера ОСМ составляют из разных "обиженных" активистов.

"Всякие люди есть. Кого-то обидели, кому-то на ногу наступили, кого-то на сцену не пустили. Таких обиженных сейчас подбирают и формируют из них какие-то квазиструктуры", - сказал он.

Депутат полагает, что главной задачей ОСМ является "заговорить" Майдан.

"И потом эти люди будут пытаться оттянуть внимание протестно настроенных граждан от того что действительно происходит на Евромайдане", - сказал Медуница и заверил, что оппозиция не будет выполнять никакие ультиматумов ОС "Майдан".

Ранее "Главред" сообщал, что вчера совет ВО "Майдан" выдвинул оппозиции ультиматум, потребовав выдвижения единого кандидата на президентских выборах и блокирования Рады с первого дня зимней сессии, чтобы добиться роспуска парламента.

Также напомним, что 7 января лидер УДАРа Виталий Кличко в очередной раз заявил, что настаивать на выдвижении единого кандидата от оппозиции уже в первом туре президентских выборов.