Избитый Луценко и драки с "Беркутом" в Киеве: опубликованы новые фото

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Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
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Стычки на проспекте Победы Reuters
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Стычки на проспекте Победы Reuters
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Стычки на проспекте Победы Reuters
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Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
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Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
-
Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
-
Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
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Драка под Киево-Святошинским судом Reuters
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Блокирование "Беркута" не проспекте Победы Reuters
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Блокирование "Беркута" не проспекте Победы Reuters
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Протестующие срывали с "Беркута" маски Reuters
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"Беркут" уходит с места блокады Reuters
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Блокада "Беркута" на проспекте Победы Reuters
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Избитый Юрий Луценко Reuters
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Избитый Юрий Луценко Reuters
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Стычки на проспекте Победы Reuters
Опубликованы новые фото драк протестующих с "Беркутом" под Киево-Святошинским судом, где прошел протест против приговора "васильковским террористам", и на проспекте Победы, где активисты Автомайдана заблокировали бойцов "Беркута".
Напомним, в результате первой стычки пострадали минимум 15 человек, после столкновений на проспекте Победы также травмированы несколько протестующих.
Среди них - экс-глава МВД Юрий Луценко, он попал в реанимацию с разбитой головой.
Рассказ об избиении Юрия Луценко
"Главред" предлагает читателям фоторепортаж о потасовках во время протестов в Киеве. Больше о блокировании "Беркута" Автомайданом читайте здесь.
Видео: Громадське ТБ.