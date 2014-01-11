Избитый Луценко и драки с "Беркутом" в Киеве: опубликованы новые фото

Опубликованы новые фото драк протестующих с "Беркутом" под Киево-Святошинским судом, где прошел протест против приговора "васильковским террористам", и на проспекте Победы, где активисты Автомайдана заблокировали бойцов "Беркута".

Напомним, в результате первой стычки пострадали минимум 15 человек, после столкновений на проспекте Победы также травмированы несколько протестующих.

Среди них - экс-глава МВД Юрий Луценко, он попал в реанимацию с разбитой головой.

Рассказ об избиении Юрия Луценко

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж о потасовках во время протестов в Киеве. Больше о блокировании "Беркута" Автомайданом читайте здесь.

Видео: Громадське ТБ.