Западный экономист рассказал, чем гривневые кредиты лучше валютных

Сокращение количества проблемных кредитов открывает хорошие перспективы для банковской системы Украины в этом году.

Об этом рассказал профессор экономики университета города Бат (Великобритания) Кристофер Мартин, пишет УНИАН.

"Количество проблемных кредитов значительно снизилось – на целых 9%. Такие задолженности составляли серьезную угрозу для украинских банков. Эти риски уменьшились, и речь идет о немалом достижении", - рассказал финансист.

Эксперт напомнил, что после кризиса 2007-2008 годов даже крупным западным странам было тяжело снизить уровень задолженности по проблемным займам.

Кристофер Мартин подчеркнул, что риски банков переросли в проблему для бизнеса и простых домохозяйств. В связи с этим, он отметил, что сокращение количества проблемных кредитов открывает хорошие перспективы для банковской системы Украины в этом году.

Комментируя тему потенциальных рисков валютных кредитов, британец обратил внимание, что гривневая ссуда намного безопаснее. "Кредиты, выданные в иностранной валюте, бесспорно, - рискованные. Если иностранный банк дает кредит украинской фирме или семье в гривне, то весь риск этого займа относительно изменений в ценности валюты ложится на банк. А если этот банк выдает кредиты в евро, угроза также существует, но ложится на украинскую организацию или домохозяйство", - сказал он.