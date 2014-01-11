Луценко перевели из реанимации в палату, его состояние удовлетворительное

Состояние здоровья экс-главы МВД Украины Юрия Луценко удовлетворительное, его уже перевели из реанимации в палату.

Об этом сказал экс-министр здравоохранения, народный депутат от фракции Партии регионов Юрий Поляченко, пишет Интрефакс-Украина.

"Несколько часов назад я был в больнице, где общался с Юрием Луценко (когда-то мы вместе работали в правительстве) и его женой и присутствовал на консилиуме своих коллег-врачей. В настоящее время состояние Юрия Витальевича стабильное, его переводят из реанимации в палату", - сказал Поляченко.

По его словам, врачи поставили диагноз "сотрясение мозга", кроме того, была проведена первичная хирургическая обработка раны в районе лобной доли.

Ранее врачи заявили, что состояние его здоровья средней тяжести, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана, ушибы, синяки.

Напомним, Луценко пострадал во время стычек активистов Автомайцдана с бойцами "Беркута" на проспекте Победы. Протестующие заблокировали силовиков после их участия в стычке под Киево-Святошинским судом, вынесшим приговор по делу "васильковских террористов".

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