Сегодня Евромайдан проведет "Всеукраинское пикетирование регионалов"

Сегодня, 12 января, активисты Евромайдана запланировали акцию "Всеукраинское пикетирование регионалов".

Об этом сообщает УНН.

"Активисты посетят дома, имения, офисы и компании представителей Партии регионов с требованием выходить из ПР. Акция одновременно пройдет во многих областях Украины", - говорится в сообщении.

На 13:00 объявлен сбор участников акции – у баррикады на улице Институтской.

Маршрут пикетчиков в Киеве будет указан на месте проведения акции по итогам аккредитации.

Напомним, как сообщал "Главред", оппозиция также объявила на сегодня первое в этом году Народное вече на Майдане Независимости.