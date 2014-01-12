Сегодня Евромайдан проведет "Всеукраинское пикетирование регионалов"

Активисты Евромайдана на 12 января запланировали "Всеукраинское пикетирование регионалов".
Сегодня, 12 января, активисты Евромайдана запланировали акцию "Всеукраинское пикетирование регионалов".
Об этом сообщает УНН.
"Активисты посетят дома, имения, офисы и компании представителей Партии регионов с требованием выходить из ПР. Акция одновременно пройдет во многих областях Украины", - говорится в сообщении.
На 13:00 объявлен сбор участников акции – у баррикады на улице Институтской.
Маршрут пикетчиков в Киеве будет указан на месте проведения акции по итогам аккредитации.
Напомним, как сообщал "Главред", оппозиция также объявила на сегодня первое в этом году Народное вече на Майдане Независимости.