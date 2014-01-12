Как Автомайдан "навещал" командира "Беркута": опубликовано видео

Активисты Автомайдана провели пикет родного дома Евгения Антонова, командира подразделения "Беркут", разгонявшего Евромайдан 30 ноября.

Об этом сообщает ТСН.

Как оказалось, Евгений Антонов в родном селе больше не живет, а в доме была только его пожилая мать.

Тем не менее, активисты прицепили листовку с надписью "Осторожно, преступник!" на ограду.

Мать Антонова возмутилась поступком активистов.

"Они на ребенка написали "убийца" и пообклеивали кругом. Где показывали, что он кого-то ударил, где? Или по телевизору, или где, что он кого-то бил? Как они могли так опозорить на весь мир?" – пожаловалась она.

Напомним, ранее были опубликованы фото этой акции.

Видео: ТСН