Как Автомайдан "навещал" командира "Беркута": опубликовано видео

Активисты провели акцию у родного дома одного из бойцов "Беркута" - участника событий на Майдане 30 ноября.
Активисты Автомайдана провели пикет родного дома Евгения Антонова, командира подразделения "Беркут", разгонявшего Евромайдан 30 ноября.
Об этом сообщает ТСН.
Как оказалось, Евгений Антонов в родном селе больше не живет, а в доме была только его пожилая мать.
Тем не менее, активисты прицепили листовку с надписью "Осторожно, преступник!" на ограду.
Мать Антонова возмутилась поступком активистов.
"Они на ребенка написали "убийца" и пообклеивали кругом. Где показывали, что он кого-то ударил, где? Или по телевизору, или где, что он кого-то бил? Как они могли так опозорить на весь мир?" – пожаловалась она.
Напомним, ранее были опубликованы фото этой акции.
Видео: ТСН