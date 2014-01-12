Автомайдан снова поедет в Межигорье

Активисты Автомайдана снова планируют рейд к загородной резиденции главы государства – в Межигорье.

Об этом сообщает УНИАН.

По состоянию на 13:20 на Европейской площади собралось около сотни участников будущего автопробега.

"Едем вручать повестку в "Межигорье". По дороге всем гаишникам и правоохранителям также вручаем повестку на народный суд на Майдане. Специально для правоохранительных органов сообщаем: кроме Межигорья, мы заедем еще в несколько горячих точек", - говорится в заявлении инициаторов акции.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее участников акции "Молитва у Колокольного колодца, за Украину без крови и тирании!", которая проводилась рядом с Межигорьем, ожидали усиленные кордоны "Беркута" и милиции, а дорогу преграждали КамАЗы.