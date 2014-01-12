Автомайдан остановили в 300 метрах от Межигорья: суд запретил акцию

В воскресенье, 12 января, активисты Автомайдана были остановлены в 300 метрах от загородной резиденции Президента Виктора Януковича в Межигорье.

Дорогу участникам акции перекрыли автобусы и сотрудники милиции, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Правоохранители обратились к активистам через громкоговоритель с просьбой не нарушать закон и пообещали не применять силу к мирным демонстрантам.

В ответ автомайдановцы призвали сотрудников милиции не препятствовать мирной акции и пропустить граждан.

Позже сотрудники милиции не пропустили нардепов, которые хотели передать Януковичу повестку в "народный суд", который состоится на Майдане 19 января.

Тогда один экземпляр повестки нардепы прикрепили к милицейскому автобусу.

"Нам читают уведомлние, что суд запретил проведение акций и в Межигорье. Видимо, и по всей Украине. Какие суды - такие и решения", - написал на свой странице в Facebook нардеп от "Батькивщины" Александр Бригинец.

Ранее "Главред" сообщал, что активистам удалось прорвать заслон из грузовиков с песком, откатив и собственными руками с дороги.

Напомним, ранее колонна Автомайдану была заблокирована в Киеве. Она собралась на Европейской площади Киева и пыталась проехать через Почтовую площадь, но проезжая часть была заблокирована несколькими десятками титушек.

Фото: Facebook Александра Бригинца