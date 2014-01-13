Протесты на Майдане: как могут развиваться события

Протесты в Украине продолжаются уже полтора месяца, но выхода из политического кризиса нет пока даже на бумаге. Власть и оппозиция превратились в заложников Майдана, но упорно стоят на занятых позициях, что повышает риск развития ситуации по непредсказуемому сценарию.



После неудачных попыток решить "проблему" протестов на Майдане силовым путем, на Банковой взяли курс на полное ее игнорирование. Идти на уступки митингующим власть не собирается, а предпринимать шаги по очистке центральной площади столицы от временных сооружений не рискует, поскольку уже убедилась в повышенной чувствительности сограждан к силовым воздействиям. В свою очередь, оппозиционеры предпочитают громко шагать на месте, призывая Майдан не расходиться до 2015-го года, но чем митингующим заниматься оставшееся до выборов время, не уточняют.

Оппоненты Януковича тоже отказались от радикальных действий – блокировать здания Кабмина и президентской администрации больше не предлагают, ограничиваются непродолжительными пикетами, а о досрочных выборах вспоминают со сцены на митингах лишь изредка, скорее, по привычке. Правда, установившаяся идиллия устраивает не всех - радикально настроенные участники протестов пытаются сдвинуть ситуацию с мертвой точки.



События под Киево-Святошинским судом после вынесения приговора "васильковским террористам" и последующая потасовка автомайдановцев с "Беркутом" на проспекте Победы четко показали, что неприятие методов работы правоохранителей уже не ограничивается лишь территорий забаррикадировавшегося Майдана. Полем боя могут стать любой районный суд, отделение МВД, подступы к резиденции президента или одного из чиновников.

Но из этих столкновений можно сделать и другой вывод – полуторамесячные протесты, массовость которых спровоцирована во многом жестокостью силовиков, никак не сказались на правоохранительной системе, да и на судебной тоже. Их стиль работы не изменился, а присутствие среди "нарушителей спокойствия" известных лиц и депутатов не гарантирует благосклонности милицейской дубинки. Более того, в будущем стражи порядка могут использовать не только дубинки. Врио начальника киевской милиции Валерий Мазан уже заявил, что его подчиненные имели право применить оружие против тех, кто пытался отбить "террористов".



Стоит отметить, что за более, чем полсотни, дней массовых акций власть так и не смогла найти рецепта для снятия общественного напряжения. Вернее, даже не пыталась его искать. Отстраненные от должностей за превышение полномочий при установке новогодней елки ходят на допросы и наверняка будут делать это еще долго. Избивавшие митингующих "беркутовцы" и вовсе не наказаны в связи с невозможностью их идентифицировать. Даже от избирательного применения закона об амнистии участников протестных акций во власти не смогли удержаться.

Стремление не показать даже намека на слабость, равно как и желание усилить преданность руководителей опорных столпов власти понятно. Но демонстративный отказ реагировать на протестные волнения хотя бы минимальными уступками может довести их до состояния мощного шторма.



Впрочем, не стоит исключать и намеренного раздражения общественных рецепторов по отношению к силовикам. Дело не только в том, чтобы спровоцировать массовое партизанское движение против людей в погонах и получить основания для жесткого наведения порядка. Преимущества такой тактики в другом - канализирование протестов позволяет вывести президента из-под удара и четко обозначить фигуру, которая может быть принесена в жертву в случае крайней необходимости. Градус общественного недовольства остается слишком высоким, рано или поздно власти придется выпустить пар, и, скорее всего, к этому на Банковой готовятся. Опытным путем уже установлено, что наибольший негатив вызван именно действиями правоохранительных структур, а значит, и решить проблему Майдана можно будет через точечные кадровые решения в этой сфере.



Любопытно, что необходимость первоочередной борьбы с силовиками начертали на своих знаменах и оппозиционеры. После утопических инициатив по организации импичмента президенту, проведения выборов главы государства 30 марта этого года и всеобщей забастовки в ближайшее время, они с энтузиазмом ухватились за более реалистичное направление.

На последнем народном вече главу МВД Виталия Захарченко назвали первым в списке "приговоренных", по отношению к которым призвали западные страны применить санкции. Оппозиционеры в очередной раз пообещали создать в парламенте следственную комиссию по расследованию действий сотрудников милиции. Дополнительно пригрозили ликвидировать все спецподразделения и урезать бюджет силовых ведомств на 2014 год на 20 миллиардов гривен.



Правда, оппоненты Виктора Януковича забыли упомянуть, что из всего завяленного выполнить смогут, в лучшем случае, лишь обещание создать следственную комиссию, для чего достаточно 150 голосов. Но даже обеспечить ее работоспособность они вряд ли смогут, поскольку большинство в комиссии, исходя из пропорционального принципа формирования, будет на стороне провластных фракций. Не говоря уж о том, что сами комиссии не являются реальным механизмом парламентского контроля.

Впрочем, оппозиционные лидеры уже давно действуют, исходя из принципа "Нам бы сегодня заявить, да завтра что-нибудь добавить". Для громкого обсуждения на предстоящей сессионной неделе инициатив достаточно, а затем парламент уйдет на двухнедельные каникулы, что позволит оппозиционерам придумать, чем еще они могут заняться в Раде, роспуска которой уже передумали добиваться.