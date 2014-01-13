Луганский чиновник назвал активистов Майдана "гопниками" и уверен, что милиция должна была стрелять

Милиция с самого начала должна была использовать оружие против участников Евромайдана в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Луганской ОГА Эдуард Лозовский.

Чиновник также назвал участников Евромайдана "залетными гопниками" и предложил более радикальные методы действий относительно них.

"Банды залетных гопников захватили центр столицы, и только через месяц после нападения штурмовиков наци на Банковой, наконец: "Милиция имела право стрелять (в первом варианте поста было еще и "А чего не стреляли?")", - пишет Лозовский.

"А может, надо как Жуков в Одессе в 45-м?" - добавил он.

Напомним, 12 января киевская милиция заявила, что милиционеры имели полное право стрелять в активистов во время штурма Киево-Святошинского суда 11 января.

Вр.и.о начальника киевского главка МВД Валерий Мазан заявил, что милиционеры, охранявшие осужденных в терроризме лиц, имели законные основания для применения оружия, когда правонарушители пытались захватить спецавтомобиль конвоя.



По фактам совершения противоправных действий возбуждены уголовные производства по 5-ти статьям Уголовного кодекса