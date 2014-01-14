Яценюк потребовал от Гриценко сдать депутатский мандат

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк считает, что нардеп Анатолий Гриценко должен сложить депутатские полномочия.

Так он прокомментировал комментируя заявление Гриценко о выходе из фракции, сообщает УНИАН.

Он отметил, что амбиции некоторых людей "очень вредят командной борьбе". Яценюк напомнил, что "была присяга, которая давалась на Библии и мы ожидаем в соответствии с присягой, которая подписана, следующим шагом, а именно сложение мандата депутата Верховной Рады".

На уточняющий вопрос журналистов, что выходит фракция просто "затролила Гриценко за то, что его позиция не всегда совпадала с позицией руководства фракции", Яценюк ничего не ответил, подчеркнув лишь, что он уже все по этому поводу сказал.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 13 января, нардепы от "Батькивщины" отказались проводить заседание фракции в присутствии Гриценко и потребовали, чтобы он покинул его.

Сегодня Гриценко написал заявление о выходе из фракции. Причиной для такого шага стала "невозможность влиять на принимаемые решения".