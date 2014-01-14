Рыбак на две минуты открыл Раду и распустил до завтра

Во вторник, 14 января, вечером, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак на 2 минуты открыл парламент и заявил, что он продолжит работу завтра в 10.00.

Об этом спикер сказал из президиума Рады, куда его пропустили нардепы от оппозиции, блокирующие президиум, сообщает УНИАН.

"Переговоры между руководителями фракций продолжаются. Рассматриваются возникшие сегодня вопросы и пути их решения", - сказал Рыбак.

Он добавил, что в связи с этим ВР продолжит работу завтра в 10.00. При этом спикер не закрыл сегодняшнее утреннее заседание парламента.

Ранее "Главред" сообщал, что утром оппозиция заблокировала президиум и трибуну за полчаса до начала первого в этом году пленарного заседания Верховной Рады.

Оппозиционеры требуют отставки правительства и рассмотрения внесенных ими законопроектов.

Фото: Facebook Дмитрия Ларина