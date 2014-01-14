В МВД установили всех причастных к избиению Татьяны Чорновол

В МВД располагают результатами экспертизы и знают людей, которые находились в Porsche Cayenne во время конфликта и избиения Татьяны Чорновол.

Об этом сообщил замначальника Следственного управления МВД Александр Гнатив, передает ТСН.

При этом он отказался называть конкретные имена, поскольку эта информация может повлиять на показания журналистки.

Также следователь отметил, что милиция будет дожидаться, когда Чорновол выпишут из больницы и только тогда проведут следственные действия с ее участием: опознание, следственный эксперимент, и одновременный допрос.

Кроме того, Гнатив прокомментировал алиби подозреваемых, которых суд оставил под арестом. Следователь заверил, что все заявления фигурантов дела тщательно проверяются.

"Но мы никогда и не утверждали, что все подозреваемые находились на месте преступления. Следствие для того и нужно, чтобы установить степень участия каждого подозреваемого в совершении преступления", - отметил представитель МВД.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 января Апелляционный суд Киева оставил за решеткой двоих подозреваемых в избиении Чорновол: Сергея Котенко и Андрея Насиковского.