В ЦИК уверены: выборы можно провести и при чрезвычайном положении

Президентские выборы, назначенные на 25 мая, можно провести даже при условии объявления чрезвычайного положения в некоторых регионах Украины.

Об этом в эфире Громадського радио заявил заместитель председателя Центризбиркома Андрей Магера, пишет "Украинская правда".

"Дело в том, что на отдельно взятых тогда избирательных участках вряд ли состоится голосование как таковое. И с точки зрения закона о выборах президента Украины результаты выборов устанавливаются, независимо от количества избирательных участков или количества избирательных округов, в которых выборы не состоялись", - пояснил он.

Магера подчеркнул, что эти выборы крайне важны, поскольку их результат снимет любые претензии к легитимности украинской власти.

Напомним, ранее неоднократно говорилось о том, что провокации пророссийских экстремистов, которые продолжаются на востоке Украины, могут быть направлены на срыв президентских выборов.

О их возможном непризнании на этой неделе заявлял президент РФ Владимир Путин.