У Путина заговорили о "проявлениях войны" в Украине и пообещали "нужные меры"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о ситуации на востоке Украины, где продолжаются провокации пророссийских экстремистов, и возможном развитии событий, использовал словосочетание "проявления войны", и заверил, что у РФ есть разные планы в связи с развитием ситуации в нашем государстве.

Об этом он сказал в эфире российского телеканала ТВЦ, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос, "какой может быть точка невозврата" развития событий в Украине, после которой Россия скажет, что больше не может "сидеть и молчать", и есть ли соответствующий план, Песков напомнил слова Путина о том, что необходимо "аккуратно рассуждать о таких сценариях развития".

"Здесь можно только заверить вас, что, как у любого серьезного государства, естественно, у России есть планы A, B, C, D и так далее, никакая страна не может относиться индифферентно к тем или иным проявлениям войны вплотную к своим границам, ни одна страна этого делать не будет, оставлять это без внимания", — сказал пресс-секретарь Путина.

"Нужные меры будут приниматься", — заверил он.

Напомним, ранее Песков признал присутствие российских войск возле границ Украины, но отрицал наличие планов о нападении на нашу страну.

Сам Путин во время "диалога с россиянами" не дал отрицательного ответа на вопрос о том, могут ли быть введены войска РФ в Украину.