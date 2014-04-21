Президент России Владимир Путин хочет создать в аннексированном Крыму игорную зону, соответствующий законопроект глава РФ внес в Госдуму.

Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что проектом федерального закона предусматривается внесение изменений в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

Отметим, что границы создаваемой игорной зоны будут определяться незаконными органами исполнительной власти Крыма.

Обратим внимание, что на территории России созданы четыре игорные зоны: в Алтайском крае ("Сибирская монета"), Приморском крае ("Приморье"), Калининградской области ("Янтарная"), а также в Краснодарском крае ("Азов-Сити").

Как сообщал "Главред", 18 марта в Москве был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Основой отделения полуострова от Украины стали результаты неконституционного референдума, во время которого якобы большинство крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией.

Главные подробности российской оккупации Крыма смотрите здесь.