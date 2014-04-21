Американские СМИ о цели Путина в Украине: долгий конфликт и раздел страны

Кризисная ситуация на востоке Украины остается одной из ведущих тем для мировых СМИ. По мнению американских изданий, быстрое окончание конфликта не отвечает целям президента РФ Владимира Путина в Украине.

Об этом со ссылкой на The Los Angeles Times сообщает InoPressa.ru.

"На фоне пессимистичных ожиданий для западных дипломатов стало сюрпризом то, что Россия подписала соглашение (в Женеве – ред.), призывающее вооруженных сепаратистов на Восточной Украине сложить оружие и освободить правительственные здания, которые они занимали в течение нескольких недель", - пишет издание, но отмечает "очевидную неготовность России гарантировать, что эти условия будут быстро и четко проведены в жизнь".

Путин хочет вернуть влияние, которым он располагал на Украине до свержения Виктора Януковича, полагает автор статьи.

"Другая цель Путина - дискредитировать президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая. Голосование, повсеместно считающееся честным и всеобщим, придаст легитимность центральному правительству в Киеве, что подорвет претензии России на защиту русскоговорящих украинцев", - считает издание.

В Женеве "дипломаты разработали план из восьми параграфов по деэскалации украинского кризиса, но предполагаемые им обязательства разоружить "все незаконные вооруженные группировки" и вернуть контроль над правительственными зданиями их "законным владельцам" оказались уязвимыми для грубой ложной интерпретации", - говорится в публикации.

Лидеры сепаратистов утверждают, что правительство в Киеве нелегитимно. "Они также заявляют, что приказ о разоружении применим и к Национальной гвардии Украины, и к парамилитаристским группам, поддерживающим руководство в Киеве, таким как ультранационалистический "Правый сектор", - отмечает газета.

Политологи критикуют Женевское соглашение за то, что оно не решило проблему размещения 40 тыс. российских военных вдоль украинской границы, а также не упоминало захват Крыма Москвой.

По мнению издания, капитуляция перед территориальным захватом способствует осуществлению замысла Путина о том, чтобы Украина была разделена на союзное России либо аннексированное автономное образование на востоке и ослабленную западную часть, управляемую неизбранным руководством.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы сепаратистов вмешаться в ситуацию на востоке Украины ставят Россию "в очень сложное положение".

Фото: kremlin.ru