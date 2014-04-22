Сегодня вице-президент США встретится с Яценюком и Турчиновым

22 апреля состоится встреча премьер-министра Украины Арсения Яценюка, и.о. президента Александра Турчинова и вице-президента США Джо Байдена.

Политики планируют обсудить ситуацию, которая сложилась на востоке страны, а также внеочередные выборы президента и вопрос стабилизации экономики.

Также собеседниками Байдена будут члены парламента, представляющие различные политические партии и регионы.

Вице-президент США планирует обсудить с ними "усилия международного сообщества по стабилизации и укреплению экономики, предоставление Украине помощи в продвижении к конституционной реформе, децентрализации, борьбу с коррупцией, а также проведение свободных и честных президентских выборов 25 мая", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, 21 апреля Джо Байден прибыл в Киев. Согласно его графику была запланирована встреча с сотрудниками американского посольства в Украине.