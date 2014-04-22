В Харькове и на Луганщине сепаратисты выбрали "народных губернаторов"

21 апреля на Луганщине и в Харькове участники сепаратистских акций провозгласили так называемых "народных губернаторов".

В Харькове во время пророссийского митинга не работали две ближайшие к месту проведения станции метро и были перекрыты для авто прилегающие улицы. Всех мужчин с большими чемоданами проверяли и только после этого пускали на площадь, передает ТСН.

По факту сепаратистских митингов на Луганщине Генпрокуратура начала расследование. Претензии правоохранителей: митинги были несанкционированные, а символика и лозунги на них имели признаки сепаратизма.

Еще одно уголовное производство начала милиция по факту драки в городе Рубежном Луганской области. Группа пророссийски настроенных граждан напала на участников митинга за единство Украины. Вместо оружия использовали держатели от флагов. Известно о двух пострадавших, один из них - милиционер.

Между тем, в Интернете появилось видео, на котором люди окружили несколько мужчин. Кто-то в толпе уверял, что это провокаторы из "Правого сектора", которые якобы и привели к столкновениям во время митинга.

По информации издания, не прошел спокойно и вчерашний митинг под захваченным зданием СБУ в самом Луганске. Там напали на местного журналиста. Представитель СМИ Максим Данильченко рассказал, что к нему подбежали люди и стали рассказывать, что фотографировать нельзя, ведь он является провокатором и принадлежит к партии "Свобода". Неизвестные требовали, чтобы мужчина покинул их территорию.

Напомним, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, избравший "народного губернатора" Валерия Болотова, который уже рассказал о планах на ближайшее будущее.

видео: ТСН.