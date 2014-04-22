Сепаратисты удерживают в заложниках начальника милиции Краматорска

Вооруженные активисты так называемой "Донецкой республики" находятся в помещении Краматорского городского отдела милиции и взяли в заложники начальника ГО МВД Виталия Колупая.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 21 апреля вечером в помещение Краматорского горотдела милиции зашли 7 вооруженных лиц в масках. Неизвестные с автоматическим оружием назвались сторонниками Донецкой Народной Республики. Каких-то требований они не выдвигали, работе милиции не препятствовали. Начальник городского отдела милиции выехал с группой активистов для проведения переговоров в город Славянск.

В настоящее время неизвестные остаются в помещении городского отдела милиции.

По имеющейся информации полковник милиции Виталий Колупай удерживается переговорщиками против своей воли.

Правоохранителями решается вопрос о правовой квалификации указанных событий.

Напомним, 21 апреля, в Краматорске Донецкой области люди в камуфляже и автоматами снова захватили горотдел милиции.