Вице-президент США уже встретился с Турчиновым: могут говорить об оружии

В Киеве вице-президент США Джо Байден сейчас ведет переговоры с и.о. Президента Украины, спікером Верховной Рады Александром Турчиновым.

Переговоры сейчас проходят в здании Верховной Рады, пишет УНН.

Также сегодня Джо Байден планирует встретиться с премьер-министром Арсением Яценюком и выступить перед народными депутатами Украины.

Между тем в интервью Deutsche Welle американский эксперт по вопросам безопасности Берри Пейвл сказал:

"Если вице-президент (Байден) объявит об определенных конкретных шагах, это станет сигналом, который может напугать Путина. Украине нужно оружие для защиты от российского вторжения. Если же этот визит будет иметь лишь символический характер, тогда он ни к чему не приведет: когда Байден уедет из Украины, там все останется так, как есть".

По его словам, визитом Байдена в Украину США, "прежде всего, хотят показать, что поддерживают украинский народ – какое бы значение в это кто не вкладывал".

"Однако я бы предпочел, чтобы в ходе этого визита были заявлены конкретные вещи – например, о поставках легитимного оружия – средств противовоздушной обороны или малокалиберного оружия. Для независимого государства было бы абсолютно уместно получить такое оружие. Тем более, что вооруженные силы Украины недостаточно вооружены. Украине нужно много помощи", - считает эксперт.