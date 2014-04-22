Россия хочет спровоцировать гражданскую войну в Украине и готова даже на теракты - эксперт

Женевские договоренности оттягивают начало военного противостояния Украины и России, угроза которого все еще существует. В то же время, Москва будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и начать гражданскую войну.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политтехнолог Тарас Березовец.

"Я считаю, что плохой мир лучше хорошей войны. Смысл договоренностей – в том, чтобы оттянуть начало войны. А такой сценарий с повестки дня не снят. Россия всячески будет провоцировать в Украине начало гражданской войны. Если это ей не удастся – пойдет на прямую военную интервенцию", - прогнозирует эксперт.

Также он ожидает со стороны Москвы провокаций с целью срыва президентских выборов.

"Россия будет делать все возможное и невозможное для дестабилизации ситуации в Украине. ФСБ и ГРУ могут пойти на любые провокации, включая политические убийства, теракты и провоцирование техногенных катастроф", - предупредил Березовец.

Напомним, на чате в "Главреде" он также выразил мнение о том, что Россия может попытаться оккупировать всю Юго-Восточную Украину, но, в то же время, ей грозит развал после аннексии Крыма и санкций за это.