Из-за запрета на въезд Джемилеву крымские татары грозят заблокировать границу

Если власти оккупированного Россией Крыма запретят въезд лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, то крымские татары могут массово появиться на том пограничном пункте, где пограничники задержат его.

Об этом со ссылкой на главу Меджлиса Рефата Чубарова сообщают "Вести".

"По моим сведениям, тысячи крымских татар на автомобилях готовы приехать на границу, если его не захотят пускать в Крым, — рассказал Чубаров. — После того, как Джемилева не хотели пропускать в Крым 19-го апреля, многие мои соотечественники возмущались, узнав об этом. И выражали готовность в дальнейшем, если такое повторится, помочь Мустафе Джемилеву попасть на полуостров, приехать и поддержать его".

В то же время Федеральная миграционная служба РФ назвала акт о запрете Джемилеву въезжать в Крым "простой бумажкой".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФМС России, сообщает Укринформ.

"Такой информации нет. Соответственно, почему вы думаете, что ему запретили въезд в РФ? Я такой же акт могу вам передать, вы мне можете отправить. Я его видел и здесь просто нечего комментировать", - заявили в пресс-службе ведомства.

Более того, там заявляют, что документ, который продемонстрировали Джемилеву на въезде в Крым, является простой бумажкой без юридической силы.

"Это просто бумажка, которую кто-то кому-то выписал без печати и без подписи, здесь и комментарии излишни. Мы не комментируем такие бумажки", - заявили в ФМС РФ.

Ранее "Главред" сообщал, что утром 22 апреля Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".

Джемилев назвал врученное ему решение ни чем иным, как показателем того, "с каким "цивилизованным" государством мы имеем дело". Он также заявил, что несмотря на любые постановления, будет ездить в Крым.