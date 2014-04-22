Добкин призвал изменить Конституцию Украины ради баланса власти

22 апреля 2014, 21:12

Политик рассказал, как можно установить баланс в системе власти Украины.

Михаил Добкин

Конституцию Украины необходимо изменить таким образом, чтобы восстановить баланс между ветвями власти. Для этого необходимо ликвидировать чрезмерные полномочия президента, усилить парламент, предоставить Верховному суду Украины право законодательной инициативы и полномочия высшей судебной инстанции.

Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины от Партии регионов Михаил Добкин на презентации своей концепции изменений в Конституцию, пишет УНИАН.

Так, по мнению Добкина, чрезмерная концентрация власти в одних руках приводит к "перекосам, которые заставляют людей выходить на улицу и защищать свои права". Кандидат в Президенты Украины от Партии регионов отметил, что мы стали свидетелями такой концентрации власти и ее последствий.

Он также подчеркнул, что "даже Конституция 2004 года не дает нам ответов на все вопросы, которые ставит перед нами общество". "К сожалению, мы и сегодня видим концентрацию власти в руках ряда политических сил, которые никогда не станут от этого сильнее (…) Нежелание поделиться этой властью с оппозицией неминуемо приведет к краху. А концентрация власти в одних руках приведет к тому, что мы недавно наблюдали на улицах и площадях нашей страны", - убежден политик.

Для выхода и предотвращения подобной ситуации в дальнейшем Добкин предлагает ликвидировать чрезмерные полномочия президента.

Михаил Добкин также настаивает на усилении роли Парламента Украины в политической жизни страны как одного из инструментов балансировки власти. "Парламент, который избирается народом Украины, должен иметь право парламентским большинством формировать правительство, за которое будет нести политическую ответственность перед народом", - заявил политик.

Помимо этого, он потребовал обеспечить гарантии деятельности парламентской оппозиции и усилить ее права для контроля за действиями власти.

Большой блок презентации концепции изменений в Конституцию Украины был посвящен функционированию судебной системы. Усиление ответственности судебной системы Добкин видит в проведении всеобъемлющей судебной реформы, включающей ликвидацию специализированных судов и создание трехуровневой судебной системы на базе судов общей юрисдикции. Этот шаг, по мнению кандидата на пост Президента Украины, вернет доверие к высшей судебной инстанции – Верховному Суду Украины. Одновременно, Верховному Суду предлагается предоставить право законодательной инициативы, а для судей ввести возрастной ценз: не ниже 30 лет.

В то же время, коллега Добкина по партии - член президиума политсовета Партии регионов Владимир Рыбак – отметил, что концепция новой Конституции будет передана соответствующей комиссии Верховной Рады.

"Сейчас на всех уровнях – от регионов до парламента - идет дискуссия о том, какой путь развития нашей страны в будущем. И сегодня Михаил Добкин от имени Партии регионов изложил наше виденье системы управления в Украине как унитарном государстве", - заявил Рыбак.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Конституция Добкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за сотни тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять