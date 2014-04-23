Россия нарастила войска возле границ Украины и угрожает "защищать" своих граждан

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отрицала, что направила на российско-украинскую границу дополнительные войска.

Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу RT.

При этом он дал понять, что Россия готова к военным действиям.

"...если на нас нападут, мы будем отвечать. Если интересы российских граждан будут напрямую нарушены, я не вижу другого выхода, кроме как ответить в соответствии с нормами международного законодательства", - отметил Лавров.



Министр убежден, что "российские войска находятся на своей территории".

При этом он сказал, что войска РФ участвуют в регулярных учениях.

"Точно также поступили и украинские власти, переведя часть войск в юго-восточные регионы страны. Наши войска находятся на российской территории", - заявил министр.

По словам главы российского МИДа, министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал военные учения регулярными.

"Это нормально, потому что армия должна чувствовать себя подготовленной, - пояснил министр.

Лавров также заявил об отсутствии у России рычагов влияния на пророссийских активистов на востоке Украины.

По его словам, целью встречи Женеве было урегулирование процесса в Украине и возвращение его в мирное русло, однако у России "нет никакого морального авторитета, никаких рычагов влияния на юг, чтобы они что-то делали в одностороннем порядке".

Напомним, во время прямой линии 17 апреля президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.