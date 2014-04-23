Экс-глава СБУ о ситуации на юго-востоке Украины: нужно готовиться к диверсиям и провокациям

На юго-востоке Украины, где проходит антитеррористическая операция силовиков, нужно быть готовым к провокациям и диверсиям сепаратистов, поддерживаемых Россией.

Об этом экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал на чате в "Главреде".

"Нынешнее руководство РФ зайдет так далеко в решении "украинского вопроса" в его понимании, насколько мы позволим это ему сделать. Кроме того, нужно помнить, что никто и никогда не помогает странам защищаться, если они сами себя не защищают", - подчеркнул эксперт.

"Нужно быть готовыми к дальнейшим провокационным и диверсионным действиям, потому что до сих пор мы, к сожалению, не убедили руководство РФ, кроме, возможно, событий в Мариуполе, что силовой блок нашего государства способен мгновенно реагировать на провокации", - считает экс-глава СБУ.

По мнению президента Центра стратегических исследований и анализа, выражение древних "хочешь мира - готовься к войне" актуально и сейчас, как никогда. "Положительные примеры в этом смысле - действия Народной самообороны в Николаевской, Херсонской и Одесской областях", - заметил он.

"Но нашему правительству ни в коем случае нельзя снимать с себя ответственность за основную тяжесть в защите территориальной целостности и национальной обороны нашего государства", - подчеркнул Смешко.

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