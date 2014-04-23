ГПУ объявила Курченко в международный розыск

В среду, 23 апреля, Генпрокуратура объявила скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК Сергея Курченко в международный розыск.

Об этом рассказал начальник Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Алексей Денисюк, сообщает УНИАН.

"Прокуратура объявила подозрение главе наблюдательного совета фирмы ВЕТЭК известному Курченко, который объявлен в международный розыск", - сказал Денисюк.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера суд арестовал Одесский НПЗ, принадлежащий Курченко. Бизнесмена подозревают в реализации нефтепродуктов на сумму около 36 млрд гривен без уплаты налогов.