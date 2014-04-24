Политолог заявил, что к напряжению на Востоке Украины привели социальные проблемы

Социальные проблемы привели к напряжению на Востоке Украины

Такую точку зрения озвучил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко, пишет ТСН.

"Новая власть просто отменила огромное количество льгот, социальных выплат, начинается неприкрытая инфляция, проблемы в социальной сфере. Это пугает очень многих граждан и это становится катализатором, например протестных настроений на Востоке", - говорит эксперт.

Политолог отмечает, что большинство политиков, в том числе и кандидатов в президенты, не понимают первоочередные потребности населения. Они акцентируют внимание на возвращении Крыма, удержании Донбасса, уважении идеалов Майдана, тогда как социальная проблематика их мало волнует.

"А необходимо понимать, что людей объединяет больше материальное благосостояние, чем лозунги или призывы. Автоматом Калашникова объединить невозможно. А повышением уровня жизни – намного легче. Именно потому, наверное, на Востоке и рвутся в Россию, потому что там чуть-чуть лучше ситуация в социальной сфере, чем в Украине", - предполагает Бондаренко.

Анализируя предвыборные программы, Кость Бондаренко подчеркивает, что каждый кандидат выбирает свои приоритеты. Например, М. Добкин пытается презентовать новую Конституцию, где содержаться изменения политического, а не социально-экономического характера.

"Порошенко вообще старается ничего не говорить, чтобы не распугать людей. Другие делают акцент на мирополитику. А вот именно то, что наиболее близко людям, политики не особо используют", - констатирует политолог.

В то же время, среди тех, кто акцентирует внимание в своей риторике на социальных вопросах и социальных программах, Бондаренко назвал пока только Наталью Королевскую.

"Это абсолютно понятно – потому что она была министром социальной политики, и эта тема ей близка", - объясняет он.

Вместе с тем, резюмировал эксперт, вскоре у избирателя будет возможность выбрать среди всех направлений необходимое для себя: "Граждане Украины в этом году смогут выбирать из всех кандидатов, кто им ближе – люди, которые больше акцентируют внимание на политических вопросах, социальных, экономических или на популизме".