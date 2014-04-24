Королевская рассказала о плане решения конфликта на Востоке

Недопустимо, чтобы граждане одной страны стреляли друг в друга, а по Донбассу ездили танки.

Об этом кандидат на пост президента Украины Наталия Королевская заявила в Славянске, пишет ТСН.

"Когда мы возвращались из Лавры, миновали блок-посты, видели горящие шины, видели фотографии погибших ребят. Это недопустимо, чтобы по Донбассу ездили танки, недопустимо, чтобы люди стреляли друг в друга. Я – за мир на нашей земле. Я хочу, чтобы на нашей родине было взаимопонимание и согласие. А не такие страшные вещи, как война или антитеррористическая операция. Мы должны сделать все для того, чтобы страна сохранила единство", - сказала она.

Для этого Королевская предлагает конкретный путь выхода из сложившейся ситуации. В первую очередь, по ее словам, нужно объявить о прекращении всех силовых действий всеми сторонами и сложить оружие. "Кроме того, всем сторонам в срочном порядке нужно сесть за стол переговоров и выслушать позиции друг друга. Также должна быть создана специальная рабочая группа, которая в течение трех дней наработает четкий план действий по выходу из сложившейся ситуации", - отметила она.

Королевская подчеркнула, что только конструктивный диалог, а не сила может стать залогом выхода из сложившейся ситуации.

"Уверена, в ходе откровенного диалога все участники переговоров очень быстро поймут: проблема не в том, что кто-то с востока, а кто-то с запада, а в том, что наши политики давно заигрались. И забыли - они играют не в шахматы, и на кону - судьбы миллионов простых людей, которые чувствуют себя обиженными и оставленными один на один с проблемами", - сказала она.

Королевская отметила, что людям, в первую очередь, нужно гарантировать социальную защиту: вовремя платить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Кроме того, важным для поддержания мира в стране является создание рабочих мест и помощь гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

"И когда государство сможет честно дать ответы на эти вопросы, гарантировать социальную защиту и достойный уровень жизни, уверена – никто не потянется за автоматом и не оденет балаклаву", - считает политик.