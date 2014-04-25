Под Одессой взорвали блокпост, пострадали семь человек: опубликованы фото и видео

На блокпосте активистов Евромайдана, расположенном недалеко от Одессы, произошел взрыв, травмированы семь человек, из них один - милиционер. По словам самих активистов, неизвестные бросили в блокпост боевую гранату.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

"В милицию поступило сообщение о взрыве, который произошел на блокпосте в районе 7 км Овидиопольской дороги. В результате данного инцидента были травмированы семь человек, в том числе один сотрудник милиции", - пишет о происшествии ТСН.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Кроме вышесказанного напомним, ранее издание The Daily Beast писало, что после силового захвата Крыма следующей целью Владимира Путина может стать Одесса.

Ранее сообщалось, что после активизации силовиков в Славянске в рамках АТО Россия заявила о начале военных учений возле границ Украины.

Фото: timer.od.ua