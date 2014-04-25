В Николаеве пророссийские митингующие устроили стычки с милицией: опубликованы фото и видео

В Николаеве перед сессией городского совета возле мэрии собрались пророссийские митингующие. Они пытались попасть в здание, из-за чего начались столкновения с милицией.

Об этом сообщает николаевский портал "Преступности.net".

Изначально возле мэрии протестовали одни сторонники Компартии Украины, их было порядка 30 человек.

Митингующие требовали сделать переоценку памятника Ленину, который был повален на площади Ленина 22 февраля.

Спустя некоторое время к ним подошли еще около ста человек пророссийских митингующих, во главе с так называемым, "народным мэром" Дмитрием Никоновым.

Демонстранты скандировали: "Исакова на нары!", "Антощенко отремонтировал 2 БТРа, из которых ведется бой по мирным жителям Славянска!", "Гранатурова вон из горсовета!" и прочее.

Позже к акции присоединились спортсмены и тренера спортивной базы "Спартак". Они вышли на пикет с плакатами "Вернем спортбазу "Спартак" народу", "Бабий - Иуда, отдай зарплату людям" и прочее.

После участники пикета попытались попасть в сессионный зал, однако их не пустили, остановив на входе в мэрию.

Там они зачитали свое обращение к властям. Через некоторое время наиболее агрессивные из митингующих начали столкновения с милицией. Участники акции попытались попасть в здание.

В итоге 10 людей проникли в мэрию. Остальных милиция не пропустила. Это вызвало крайне негативную реакцию у митингующих, и они предприняли еще одну попытку попасть внутрь.

После этого на площадь перед мэрией пришли представители "Народного ополчения", которые встали вокруг здания мэрии живым щитом.

Сейчас ситуация под горсоветом остается напряженной, хотя столкновения больше не происходят. Участники пророссийского митинга, называют активистов "Народного ополчения" "фашистами".

Кроме вышесказанного напомним. в ночь с 7 на 8 апреля в Николаеве после столкновений, которые произошли между "Народным ополчением", местной Самообороной Майдана и пророссийскими активистами, правоохранители под зданием ОГА задержали 23 человека, также стало известно, что 15 участников конфликта пострадали.

Фото, видео: news.pn