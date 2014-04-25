Парубий предупредил о провокациях на юго-востоке на майские праздники

На майские праздники, в частности 1 и 9 мая, в южных и восточных областях Украины ожидаются провокации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, пишет УНИАН.

По его данным, провокации могут быть в Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и других областях.

Парубий также не исключает вероятности вторжения российских войск на территорию Украины.

"Цель России - спровоцировать гражданский конфликт в Украине, поэтому нельзя исключать вторжение российских войск и необходимо к нему готовиться", - отметил секретарь СНБО.

Парубий сегодня побывал на блокпостах в Днепропетровской области в районах, граничащих с Донецкой областью.

В Павлограде он без присутствия журналистов встретился с бойцами 1 батальона Национальной гвардии, расположенного на территории одной из воинских частей. Парубий также передал гвардейцам комплект бронежилетов, средства связи, приборы ночного видения, запчасти к оружию и продукты питания.

Напомним, экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявлял, что нужно быть готовым к провокациям и диверсиям сепаратистов, поддерживаемых Россией.