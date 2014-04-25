Силовики уничтожили незаконный блокпост сепаратистов в Славянске

25 апреля в рамках Антитеррористической операции путем задействования сил и средств спецподразделений Национальной гвардии, МВД, ВСУ и СБУ деблокирован и уничтожен незаконный блокпост сепаратистов в селе Черкасское на въезде в город Славянск Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Силами спецназа МВД и СБУ проводятся активные разведывательно-поисковые действия, выявлены огневые позиции экстремистов в окрестностях города Славянска.

Силами, задействованными в АТО, приняты меры для недопущения перемещения боевиков и прибытия дополнительных сил и средств сепаратистов в г. Славянск.

Силами подразделений МВД оборудован и укреплен блокпост для несения службы украинскими военными на пути Изюм - Славянск.

Для обеспечения и поддержки наземного компонента привлекалась авиация.

Напомним, Национальная гвардия заблокировала все въезды в Славянск, где сепаратисты захватили административные здания.