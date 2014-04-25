В Украине считают заявления Москвы о праве на ввод войск "полным бредом"

Заявление России о наличии правовых оснований для введения в Украину миротворцев - "полный бред".

Об этом после двухдневной встречи руководителей государств "Восточного партнерства" в Праге заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица в интервью Радио Свобода.

"Это полный бред говорить о том, что Россия хочет отстаивать интересы русских на территории Украины с помощью своих войск. Это то же самое, чтобы защищать интересы русских в Чехии с помощью войск, потому что кто-то нарушил их права в Карловых Варах. Это то же самое, что защищать интересы русских в Аляске, потому что это была когда-то территория Российской империи, потому что это также позволяет им их законодательство.

У Украины есть достаточные инструменты, полномочия, и достаточная юридическая база, чтобы обеспечивать и гарантировать права россиян в Украине, права русскоязычных в Украине, и права украинских граждан в Украине", - отметил Дещица.

Ранее "Главред" сообщал, что в МИД заявили о том, что Украина не нуждается в российских "миротворцах".

Напомним, 24 апреля постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия имеет международно-правовые основания для введения миротворцев в Украину в случае необходимости.

Как известно, 1 марта Совет Федерации России единогласно приняла предложение президента России Путина о введении войск в Украину.

3 марта российский представитель в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин заявил, что экс-президент Украины Янукович попросил Путина ввести войска в Украину.