В ОБСЕ опровергли сообщения о захвате наблюдателей в Славянске, а боевики утверждают обратное

В ОБСЕ опровергли информацию, что наблюдатели организации попали в плен к сепаратистам в Славянске.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице организации в Twitter.

"Все члены специальной миссии наблюдения ОБСЕ и миссии наблюдателей на выборах находятся в безопасности, никто не исчез", - говорится в сообщении.

ОБСЕ подтверждает, что с этой группой наблюдателей, которые находятся в Донецкой области, ранее была потеряна связь.

Однако отмечают, что в плен к боевикам попала военная верификационная миссия, прибывшая по приглашению властей Украины в соответствии с венскими договоренностями 2011 года.

В миссию входят восемь человек, среди которых: четверо граждан Германии и по одному представителю Чехии, Дании, Польши и Швеции.

Между тем, "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев подтвердил, что сепаратисты задержали автобус с миссией ОБСЕ.

Он заявил, что автобус с представителями миссии ОБСЕ он остановили, потому что миссию сопровождали украинские офицеры, - сообщает РИА Новости.

"Вместе с группой представителей ОБСЕ была группа офицеров Генштаба Украины", — заявил в пятницу Вячеслав Пономарев.

По его словам, микроавтобус ОБСЕ был задержан "ополченцами" на одном из блокпостов. Сейчас он находится в городском СБУ, который также контролируют террористы. "Мы проверяем сотрудников миссии и офицеров", — заявил Пономарев.

Он пообещал, что к утру 26 апреля будет принято решение об их работе на территории Украины.

По его словам, сепартистов смутило, что в состав миссии якобы входили действующие офицеры европейских стран-членов НАТО, а также украинского Генштаба.

"Сами понимаете, время сейчас военное. Мы были вынуждены их задержать и проверять", — сказал Пономарев.

По его словам, в задержанном ранее в этот день автобусе ОБСЕ было 12 человек, из которых в четверых ополченцы подозревают офицеров украинского Генштаба. Остальные — якобы бывшие и действующие офицеры из стран Европы. Делегация собиралась проверить блокпосты Славянска и обстановку в городе.

"К составу такой делегации у нас возникли вопросы. Раньше я встречался с представителями ОБСЕ, был нормальный деловой разговор. Но тогда состав был совсем другой. Теперь были какие-то военные, больше похожие на разведчиков", — рассказал лидер сепаратистов. По его словам, делегацию блокировали на одном из постов в городе.

От дальнейших комментариев Пономарев отказался, предложив "дождаться утра". "К утру мы определимся с их судьбой. По этому поводу будет брифинг", — сообщил он.

Как известно, 21 апреля на юго-восток Украины прибыла очередная многонациональная группа военных наблюдателей ОБСЕ под руководством ФРГ.

25 апреля, МИД Украины сообщил, что с группой ОБСЕ была потеряна связь в Донецкой области.

Позднее МВД Украины заявило, что автобус с 13 пассажирами, среди которых было семь представителей ОБСЕ и пять представителей вооруженных сил Украины, был остановлен неизвестными на въезде в Славянск.