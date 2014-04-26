Минобороны надоели российские игры в "миротворцев": снова заговорили о призыве в армию

В Вооруженные силы Украины могут вернуть срочную службу.

Об этом сказал исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль, - передает Украинская правда.

"Армия будет профессиональной - это будущее Вооруженных сил. Но пока Вооруженные силы не готовы к этому. Поэтому, возможно, нам придется на некоторое время вернуть 21-23-летних ребят, и они послужат государству", - сказал он.

По словам Коваля, необдуманная политика перехода на контрактную службу показала свои отрицательные стороны, в частности, в Крыму.

"Если бы там (в воинских частях) были "срочники", то и ситуация могла бы быть другой", - считает и.о. министра.

Кроме того, отметил глава Минобороны, в Вооруженных силах Украины еще не создано хорошей базы для подготовки и жизнеобеспечения контрактников.

Вместе с тем, Коваль отметил, что использование РФ на территории Украины вооруженных сил под прикрытием миротворцев будет рассматриваться Украиной, как военная агрессия и ей будет дан вооруженный отпор.

"Мне все равно - и это я сказал своим подчиненным, и на всех приказах стоят мои подписи, кто пересечет нашу государственную границу - будут там буквы МС (миротворческие силы) или их там не будет. Мы их встретим так, как и должны Вооруженные силы", - заявил он.

Министр пояснил, что в России нет мандата на использование вооруженных сил как миротворческого контингента.

"ООН такой мандат россиянам не предоставляла", - сказал он, добавив, что "российские игры в миротворчество всем уже надоели".

"Если пойдут, получат то, что надо: мы будем вести боевые действия", - отметил Коваль.

Напомним, Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной. Представители Совета Федерации предлагают ввести на юго-восток Украины миротворческий контингент.

Между тем, в МИД Украины заявил, что Россия не имеет права ввести своих миротворцев в Украину в обход Совбеза ООН.