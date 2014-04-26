В Одессе прошел пророссийский марш: собирали деньги на лечение милиционеров

В Одессе более 500 человек собрались на Куликовом поле на пророссийский митинг.

На марш экстремисты пришли с различными плакатами пророссийского и антиукраинского содержания: "Мы – Русь, мы – славяне, мы едины без фашистской хунты", "Киевскую хунту – к суду", пишет УНИАН.

Также у них в руках российские триколоры, красные флаги с серпом и молотом.

На митинге выступили несколько человек, в числе которых – Ростислав Барда, Алексей Албу, Артем Давидченко. В частности, Албу заявил, что он подал свои документы для регистрации кандидатом в мэры Одессы, "чтобы бороться с хунтой всеми доступными методами". По словам Давидченко, "основные действия запланированы на 4-9 мая, надо отпраздновать День Победы".

Он также сказал, что "мы регулярно общаемся по скайпу с востоком Украины, чтобы скоординировать действия".

"До 9 мая вопрос будет решен… 9 мая на Куликовом поле не будет парада Вооруженных сил Украины, которые стреляли в своих граждан на востоке. Мы инициируем акцию "георгиевская ленточка", как символ единства славянских народов", - заявил Давидченко.

Участники прошли по центральным улицам города и скандировали: "Вперед, славяне, русичи – вперед!", "Выйди на улицу – верни себе город!", "Донбасс, мы с тобой!", "Россия!", "Беркуту – слава!", "Путин – герой!", "Майдан – Магадан!", "Новороссия!", "Вон из Одессы – бандеровские бесы!", "Мы – славяне, наши братья – россияне!", "Референдум!", "Одесса – русский город!", "Свободу Антону Давидченко!". Они пришли к памятнику Погибшим милиционерам. Как пояснил Давидченко, чтобы почтить память правоохранителей, погибших в Киеве во время массовых акций протеста.

Часть демонстрантов – в масках.

В центре города перекрыто движение транспорта. Колонну сопровождают сотрудники милиции.



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Напомним, православные сепаратисты Одессы заявили о создании "народной республики Новороссия", новообразование утвердили голосованием по скайпу. Ее возглавил глава Союза православных граждан Валерий Кауров.

фото: timer.od.ua;видео: Ustream