Обама обвинил Россию: палец о палец не ударила, чтобы решить конфликт в Украине

Президент США Барак Обама заявил о необходимости шагов, целью которых будет предостеречь Россию от дальнейших действий в Украине.

Об этом заявил в ходе своего визита в Малайзию, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Важно предпринимать дальнейшие шаги, целью которых будет сообщить России о том, что ее действия на Востоке и Юге Украины являются дестабилизирующими и должны быть прекращены", - заявил президент США.

Одновременно он упрекнул РФ в бездеятельности, так как, по его мнению, "Россия не ударила палец о палец, чтобы помочь решению конфликта".

Президент США считает, что Вашингтону и Брюсселю следует "совместно вводить санкции" в отношении России.

"Неправильно было думать, что будет достигнут эффект, если Соединенные Штаты будут действовать в одиночку, без так называемых секторальных санкций Евросоюза", - подчеркнул Обама.

Ранее "Главред" сообщал, что Обама обвинил Россию в несоблюдении Женевских договоренностей по урегулированию кризиса в Украине.