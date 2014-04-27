Боевикам в Славянске заложники критически нужны для торга - СНБО

Заместитель секретаря СНБО Виктория Сюмар заявила, что офицеры СБУ и военные инспекторы ОБСЕ, которых в Славянске сепаратисты удерживают в плену, на сегодняшний день критически нужны террористам для торга.

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.

"Террористические группы прекрасно понимают, что кольцо антитеррористической операции вокруг них замкнулось и сужается. За заложников надеются выторговать условия для себя. Лишнее подтверждение того, что имеем дело с классическими террористами, которых российские СМИ так упорно называют "ополченцами", а российская власть хочет защищать танками", - сообщила Сюмар.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Служба безопасности Украины подтвердила сообщение СМИ, что в Горловке боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в городе.

До этого стало известно, что в Славянске боевики захватили в плен военных инспекторов ОБСЕ.