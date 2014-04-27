В Харькове сепаратисты порвали флаг Украины: после фотографировались на его фоне

В Харькове сепаратисты разорвали флаг Украины, вывешенный на площади Свободы возле мемориального знака "Камень в честь самоопределения украинской нации 16 июля 1990 года Декларации о государственном суверенитете Украины", после чего некоторые участники митинга за федерализацию фотографировались на его фоне.

Об этом передает УНИАН.

Также стало известно, что на сам мемориальный знак злоумышленники приклеили приклейку в виде российского флага с надписью "Россия, защити от геноцида!".

Снизу на флагштоке сепаратисты привязали георгиевскую ленту.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 23 апреля пророссийские активисты пикетировали горсовет, однако, несмотря на это, местные депутаты поддержали единство Украины.