В Харькове сепаратисты напали на ультрас: опубликованы фото и видео

В Харькове на ультрас "Металлиста" и днепропетровского "Днепра", которые проводили совместный марш за единство Украины, напала группа молодых людей, на одежде которых были георгиевские ленты. Пострадало несколько человек.

Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что массовая стычка произошла на перекрестке улицы Плехановской и проспекта Гагарина.

Пострадало несколько человек. Столкновения продолжаются.

Кроме вышесказанного добавим, ранее в Харькове уже происходили подобные инциденты. Так, в начале апреля возле театра имени Шевченко произошла потасовка между пророссийскими митингующими и сторонниками единой Украины.

Добавим, что сегодня, 27 апреля, в Харькове проходит сепаратистский митинг в поддержку местного референдума по вопросу федерализации Украины, на который вышли около 400 человек.