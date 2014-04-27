В Харькове сепаратисты напали на ультрас: опубликованы фото и видео

Столкновения до сих пор продолжаются.
Об этом передает УНИАН.
Сообщается, что массовая стычка произошла на перекрестке улицы Плехановской и проспекта Гагарина.
Пострадало несколько человек. Столкновения продолжаются.
Кроме вышесказанного добавим, ранее в Харькове уже происходили подобные инциденты. Так, в начале апреля возле театра имени Шевченко произошла потасовка между пророссийскими митингующими и сторонниками единой Украины.
Добавим, что сегодня, 27 апреля, в Харькове проходит сепаратистский митинг в поддержку местного референдума по вопросу федерализации Украины, на который вышли около 400 человек.