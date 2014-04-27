Ходорковский о позиции Ахметова и Таруты: они за Донбасс в составе Украины

Бывший российский олигарх и экс-политзаключенный Михаил Ходорковский заявил, что позиция Рината Ахметова и председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты однозначна - Донбасс в составе Украины. При этом он отметил, что "спецназ из Киева для Донецка - не выход".

Об этом он сообщил сегодня, 27 апреля, в Донецке на брифинге после встречи с украинским олигархом и руководителем области, передает УНИАН.

При этом Ходорковский отметил, что не будет рассказывать о содержании их беседы, но подчеркнул, что его собеседники отстаивают единство Украины.

"Эти оба человека находятся в однозначной позиции - Донбасс в составе Украины", - сказал он.

При этом добавил: "Да, они понимают ситуацию, понимают они и то, что нужно сделать. Да, они хорошо понимают то, что можно сделать и что сделать нельзя".

Ходорковский подчеркнул, что яркая и твердая позиция гражданского общества должна быть сегодня в авангарде борьбы за единство Украины.

"Без позиции гражданского общества свобода их маневра предельно ограничена", - сказал Ходорковский. При этом он добавил, что "спецназ из Киева для Донецка - не выход".

Напомним, ранее Ходорковский заявил, что санкции, которые мировое сообщество вводит против руководства России и Владимира Путина, в частности, не способны защитить Украину от вторжения РФ, поскольку российский президент "отравился собственной пропагандой".