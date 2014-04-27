Столкновения между ультрас и сепаратистами в Харькове: пострадали 14 человек

В Харькове в результате столкновений между ультрас "Металлиста" и днепропетровского "Днепра", которые проводили совместный марш за единство Украины, и группой молодых людей, на одежде которых были георгиевские ленты, пострадали 14 человек.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александр Галацан, пишет Укринформ.

"В городскую больницу скорой помощи доставлено восемь человек. Шести пострадавшим медики оказали помощь на месте", - отметил Галацан.

Также стало известно, что милиция проводит проверку по факту происшествия. Пока задержанных нет.

В то же время, по данным "Интерфакс-Украина", в управлении МВД в Харьковской области уточнили, что в результате столкновения пострадали двое милиционеров.

Добавим, что сегодня, 27 апреля, в Харькове проходит сепаратистский митинг в поддержку местного референдума по вопросу федерализации Украины, на который вышли около 400 человек.