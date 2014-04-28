Кернес остается под наркозом в тяжелом состоянии - врач

По состоянию на 18:00 мэр Харькова Геннадий Кернес остается под наркозом, его по-прежнему тяжелое.

Об этом заявил директора Харьковского института общей и неотложной хирургии Валерий Бойко, передает УНИАН.

"Торакоабдоминальное ранение – это всегда угрожающая жизни ситуация. У Геннадия Кернеса большие повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства", - подчеркнул врач.

Также хирург рассказал об операции, которая была сделана Кернесу.

"Операция, которую мы сделали, носила реанимационный характер. Мы остановили кровотечение, скорректировали жизненно важные функции", - отметил Бойко.

Хирург также подчеркнул, что "состояние больного тяжелое, ближе к очень тяжелому".

"Сейчас проводятся консилиумы врачей разных специальностей и дополнительная диагностика его состояния. Геннадий Кернес находится под наркозом, к нему подключен аппарат искусственной вентиляции легких", - сообщил Бойко.

Напомним, в Геннадия Кернеса стреляли в понедельник, 28 апреля: больше о покушении читайте в спецтеме "Главреда".