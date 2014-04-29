Кернес уже на лечении в Израиле: полет перенес хорошо

Кернес находится в центральном госпитале Хайфы.
Мэр Харькова Геннадий Кернес, на которого было совершено покушение, успешно перенес перелет в Израиль, куда его отправили на лечение.
Об этом пресс-секретарь политика Татьяна Грузинская сообщила на своей странице в Facebook.
"На 9 утра: Кернес в центральном госпитале Хайфы, перелет прошел хорошо", - написала она.
Грузинская также отметила, что перед этим израильские врачи приехали к пациенту в Харьков около часу ночи.
Ранее сообщалось, что Кернеса отправили на лечение в Израиль.
Главные подробности об этом инциденте смотрите в спецтеме "Главреда".