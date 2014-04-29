В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Киев прибыл генсек ОБСЕ Ламберто Заньер.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные МИД Украины.

"На данный момент Генсек ОБСЕ проводит встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Дещицей", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что генсек ОБСЕ Ламберто Заньер в Киев прилетит в среду, 30 апреля, из-за захвата террористами Славянска военных инспекторов организации.

До этого "Главред" сообщал, что 25 апреля в Славянске боевики захватили автобус с инспекторами ОБСЕ и представителями ВСУ. По данным Минобороны Германии, в составе невооруженной миссии, задержанной в Славянске, - трое военных наблюдателей из Германии, один немецкий военный переводчик и четверо военных наблюдателей из Дании, Чехии, Польши и Швеции.