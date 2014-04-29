Кернес остается в тяжелом состоянии, врачи держат его под наркозом

Состояние здоровья Геннадия Кернеса по состоянию на 15:00 остается тяжелым.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, передает УНН.

Врачи обеспечивают ему необходимое лечение и проводят дополнительную диагностику.

"После первого периода шокового состояния будут еще второй и третий. Он находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Геннадия Адольфовича не выводят из медикаментозного сна, так как только в таком состоянии возможна искусственная вентиляция легких. Он борется за жизнь. Вы знаете, что он физически крепкий человек, и знаете его желание жить", - сообщила заместитель мэра Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Также она подтвердила и сообщения о том, что переезд Геннадия Кернеса в Израиль связан с тем, что медики в этой стране имеют большой опыт успешного лечения тяжелых огнестрельных ранений.

При этом зарубежные врачи высоко оценили профессионализм и оперативность лечения, предоставленного Геннадию Кернесу в Харькове.

Напомним, сегодня мэр Харькова был доставлен в Израиль и уже перенес операцию.

Больше подробностей о покушении на Геннадия Кернеса смотрите в спецтеме "Главреда".