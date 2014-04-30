Состояние Кернеса стабильно, но он остается в реанимации - СМИ

Состояние Геннадия Кернеса стабильное, израильские врачи готовят его к операции.

Об этом заявила директор международного отдела клиники "Элиша" Анна Блох, передает "Киев еврейский".

При этом она не подтвердила информации об операции, которую мэру Харькова якобы делали израильские врачи.

"Его только готовят к предстоящей операции", - отметила Блох.

Напомним, покушение на Кернеса было совершено 28 апреля около 12:00 – политик был тяжело ранен из огнестрельного оружия в одном из парков Харькова.

Позже в прокуратуре назвали четыре основных версии покушения.

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